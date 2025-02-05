Защита попросила домашний арест для заместителя губернатора Ростовской области

В Ростове-на-Дону адвокат попросил назначить заместителю губернатора — министру финансов региона Лилии Федотовой домашний арест вместо заключения под стражу. Об этом сообщает агентство ТАСС.
Суд заверили, что подозреваемая не намерена скрываться от следствия. Несмотря на это, была утверждена мера пресечения в виде ареста в СИЗО на два месяца, до 2 апреля 2025 года включительно.
Напомним, главу донского минфина задержали 3 февраля, тогда же стало известно о проведенных обысках. Следствие сейчас ведется в рамках статьи о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По предварительной версии СК, в 2020 году чиновник при наличии свободных остатков бюджетных средств необоснованно привлекла для нужд области кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых. В итоге ущерб региональной казне составил 1,9 млрд рублей.