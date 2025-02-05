Самолет из Уфы в Тюмень доложил о проблеме с системой предупреждения столкновений

Вчера около полуночи, 4 февраля, у самолета из Уфы в Тюмень произошла техническая неполадка. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Во время полета экипаж воздушного судна доложил о неисправности ответчика, а также о проблеме с TCAS (системой предупреждения столкновения самолетов).
Команда не стала объявлять сигнал бедствия и срочности. Было решено следовать к пункту назначения. Никаких внештатных ситуаций больше не происходило.
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