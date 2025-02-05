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В Новосибирске детей-сирот в детских домах стало меньше на 10%

Большинство ребят находят семьи.

Источник: Комсомольская правда

За прошлый год число несовершеннолетних, проживающих в детских домах Новосибирска, сократилось на 10%. Об этом сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Потапова в пресс-центре ТАСС.

По ее словам, в городе работают три детских дома, где сейчас живут 135 ребят, хотя учреждение может принять больше воспитанников. Одновременно растет число детей, воспитывающихся в замещающих семьях — в 2024 году этот показатель достиг 95%, тогда как годом ранее он составлял 93,5%.

В целом число детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, в Новосибирске снижается. Сейчас в городе проживает менее 3 тысяч таких ребят.