В Новосибирске детей-сирот в детских домах стало меньше на 10%

По ее словам, в городе работают три детских дома, где сейчас живут 135 ребят, хотя учреждение может принять больше воспитанников. Одновременно растет число детей, воспитывающихся в замещающих семьях — в 2024 году этот показатель достиг 95%, тогда как годом ранее он составлял 93,5%.