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Боец Тимур Вологжин из Иркутска героически погиб в зоне СВО

Мэр Руслан Болотов передал семье погибшего орден Мужества.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Боец Тимур Вологжин из Иркутска героически погиб в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, мэр Руслан Болотов 5 февраля 2025 передал семье погибшего орден Мужества.

— Это символ нашей признательности воинам-защитникам за их подвиг. Иркутск помнит, ценит и гордится теми, кто отдал жизнь ради будущего России, — сказал Руслан Болотов.

В это время в городе продолжается работа по увековечиванию памяти военнослужащих, погибших «за ленточкой». Напомним, мемориальные доски устанавливают на фасадах школ, где учились бойцы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой из Тулуна Сергей Пилипейко героически погиб в зоне СВО. За проявленные мужество, храбрость и отвагу Указом президента представлен к награждению орденом Мужества посмертно.