Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области две школы закрыли на карантин из-за ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ и гриппом привела к частичному закрытию школ в регионе.

Издание Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу министерства образования Новосибирской области сообщает, что на 27 января две школы были полностью закрыты на карантин. Еще в 6 образовательных учреждениях введено дистанционное обучение в восьми классах.

Отмечается, что наибольшее число переведенных на дистанционку классов пришлось на Новосибирск — здесь частично приостановлено обучение в 4-х школах. Еще по одной школе отправили классы на удаленку в Искитиме и Новосибирском районе.

Общее количество заболевших обучающихся составляет 160 человек.

здоровье