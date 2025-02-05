В Новосибирской области две школы закрыли на карантин из-за ОРВИ

Издание Сиб.фм со ссылкой на пресс-службу министерства образования Новосибирской области сообщает, что на 27 января две школы были полностью закрыты на карантин. Еще в 6 образовательных учреждениях введено дистанционное обучение в восьми классах.
Отмечается, что наибольшее число переведенных на дистанционку классов пришлось на Новосибирск — здесь частично приостановлено обучение в 4-х школах. Еще по одной школе отправили классы на удаленку в Искитиме и Новосибирском районе.
Общее количество заболевших обучающихся составляет 160 человек.