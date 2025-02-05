В Челябинске решается судьба старых лифтов

В Челябинске множество лифтов уже выработали свой 25-летний срок, но благодаря новым изменениям в техническом регламенте их эксплуатация будет продлена. Однако перед этим каждое устройство должно пройти техническое освидетельствование. Жители домов, где средства капремонта хранятся на специальных счетах, сами решают, проводить диагностику или готовиться к замене оборудования.