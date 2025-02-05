В Пермском крае предлагают повысить требования к охране школ и больниц

В Перми обсудили вопросы качества оказания услуг частной охраны в образовательных и медицинских учреждениях. В совещании приняли участие сотрудники минздрава, минобра, Росгвардии, представители городской администрации Перми, профсоюзы и другие.
Предлагается повысить требования к охранным предприятиям и охранникам, работающим в школах и больницах региона. А именно планируется установить для них разряд не ниже 5−6 в качестве минимального и применить возрастной ценз. Также власти намерены усилить контроль за осуществлением охранной деятельности со стороны государственных органов, саморегулируемых организаций и самих предприятий.
Первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов отметил, что инциденты в образовательных организациях, в том числе связанные с ненадлежащей охраной, вызывают большой общественный резонанс. По его словам, вопрос обеспечения безопасности в Прикамье является актуальным и находится на контроле у губернатора Дмитрия Махонина.