В Пермском крае предлагают повысить требования к охране школ и больниц

Предлагается повысить требования к охранным предприятиям и охранникам, работающим в школах и больницах региона. А именно планируется установить для них разряд не ниже 5−6 в качестве минимального и применить возрастной ценз. Также власти намерены усилить контроль за осуществлением охранной деятельности со стороны государственных органов, саморегулируемых организаций и самих предприятий.