Арктический плавучий университет изучит течения и экосистемы Баренцева моря

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. /ТАСС/. Участники экспедиции Арктического плавучего университета-2025 (АПУ-2025) будут изучать течения, потоки углекислого газа, прибрежные экосистемы и микроорганизмы в северо-восточной части Баренцева моря, рассказал руководитель АПУ-2025 Александр Сабуров. В ходе Зимней школы плавучих университетов в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске представили научную программу, наставников экспедиции, а также предполагаемый маршрут.
«На сегодняшний день у нас есть понимание о 14 научных направлениях, что, наверное, является рекордом по количеству различных работ за последние годы АПУ. Магистральная тема связана с изучением прибрежных экосистем востока Баренцева моря, — сказал Сабуров. — Будут новые темы и лица для плавучего университета. Будет микробиолог из Курчатовского института Алла Филимонова, она будет изучать новые штаммы молочнокислых бактерий, ассоциированных с позвоночными и беспозвоночными животными. Новое направление — изучение карбонатной системы и потоков углекислого газа в Баренцевом море, будет работать Наталья Алексеева из Арктического и Антарктического НИИ».
Планируется, что в рейсе примут участие 55 человек, под руководством ученых-наставников студенты и аспиранты из разных вузов страны будут исследовать акваторию Баренцева моря, а также проводить наземные работы в ходе высадок на севере Новой Земли и островах Земли Франца-Иосифа. В настоящее время студенты могут подавать заявки на участие, отбор будет проходить в два этапа.
Маршрут будет зависеть от ледовой обстановки. Старт экспедиции намечен на конец июня — начало июля. Как уточнил собеседник агентства, чем позднее выйдет судно, тем больше шансов на благоприятную ледовую обстановку, в июле больше вероятность не встретить льды. Рейс будет проходить на научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов».
Арктический плавучий университет — это совместный проект САФУ и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС). Экспедиции АПУ проводятся с 2012 года. Участниками рейсов за это время стали более 800 студентов, аспирантов и ученых. Проект вошел в топ-100 достижений России в рамках проекта «Россия — страна достижений».