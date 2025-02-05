Арктический плавучий университет изучит течения и экосистемы Баренцева моря

«На сегодняшний день у нас есть понимание о 14 научных направлениях, что, наверное, является рекордом по количеству различных работ за последние годы АПУ. Магистральная тема связана с изучением прибрежных экосистем востока Баренцева моря, — сказал Сабуров. — Будут новые темы и лица для плавучего университета. Будет микробиолог из Курчатовского института Алла Филимонова, она будет изучать новые штаммы молочнокислых бактерий, ассоциированных с позвоночными и беспозвоночными животными. Новое направление — изучение карбонатной системы и потоков углекислого газа в Баренцевом море, будет работать Наталья Алексеева из Арктического и Антарктического НИИ».