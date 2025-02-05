Жителя Ростовской области задержали по подозрению в реабилитации нацизма

В Ростовской области по подозрению в реабилитации нацизма задержали 46-летнего жителя Матвеево-Курганского района. Сейчас мужчина находится под стражей, ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
— Дело по факту публикаций в Интернете возбуждено по части 4 статьи 354.1 УК РФ, — уточняют в полиции.
По данным следствия, в марте 2024 года, в преддверии Дня Победы, мужчина опубликовал в соцсети «посты с текстами и графикой, в которых выражалось неуважение к дням и символам воинской славы России, связанным с защитой Отечества».
В материалах содержались высказывания, поддерживающие и оправдывающие нацизм.