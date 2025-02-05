Разработанный в Новосибирске лазерный скальпель впервые поставили в клиники

Он отметил, что основная цель разработки — это импортозамещение, однако уже сейчас аппарат превосходит по своим характеристикам ряд импортных аналогов на рынке. Васильев уточнил, что разработчиком проведены технические, токсикологические и успешно завершены доклинические испытания. Создано мелкосерийное производство. Министр добавил, что внедрение аппарата в работу медучреждений может занять около двух лет.