Разработанный в Новосибирске лазерный скальпель впервые поставили в клиники

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники произвел первые поставки разработанного в центре лазерного скальпеля в клиники и получил положительные отзывы. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.
«Это лазерный скальпель. Аппарат называется “Прометей”. Вместо скальпеля используется лазер, что гораздо легче переносится человеком, меньше кровопотеря. С медицинской точки зрения этот продукт сильно опережает то, что сейчас используется в клиниках. Поставлен прибор в клиники, получены положительные отзывы», — сказал министр.
Он отметил, что основная цель разработки — это импортозамещение, однако уже сейчас аппарат превосходит по своим характеристикам ряд импортных аналогов на рынке. Васильев уточнил, что разработчиком проведены технические, токсикологические и успешно завершены доклинические испытания. Создано мелкосерийное производство. Министр добавил, что внедрение аппарата в работу медучреждений может занять около двух лет.