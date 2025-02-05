Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разработанный в Новосибирске лазерный скальпель впервые поставили в клиники

Министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев сообщил, что устройство получило положительные отзывы.

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Сибирский научно-исследовательский и испытательный центр медицинской техники произвел первые поставки разработанного в центре лазерного скальпеля в клиники и получил положительные отзывы. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС министр науки и инновационной политики региона Вадим Васильев.

«Это лазерный скальпель. Аппарат называется “Прометей”. Вместо скальпеля используется лазер, что гораздо легче переносится человеком, меньше кровопотеря. С медицинской точки зрения этот продукт сильно опережает то, что сейчас используется в клиниках. Поставлен прибор в клиники, получены положительные отзывы», — сказал министр.

Он отметил, что основная цель разработки — это импортозамещение, однако уже сейчас аппарат превосходит по своим характеристикам ряд импортных аналогов на рынке. Васильев уточнил, что разработчиком проведены технические, токсикологические и успешно завершены доклинические испытания. Создано мелкосерийное производство. Министр добавил, что внедрение аппарата в работу медучреждений может занять около двух лет.