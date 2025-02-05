«Погода была близка к мартовской». Белгидромет назвал январь 2025 года самым теплым за всю историю

Теплыми оказались все три январские декады, а конец месяца оказался на 8 градусов выше нормы. Самым теплым днем был 27 января, когда на станции Пинск зафиксировали +12,8 градуса. А самой холодной за месяц оказалась ночь 6 января, когда в Житковичах был мороз −10,6 градуса.