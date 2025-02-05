«Погода была близка к мартовской». Белгидромет назвал январь 2025 года самым теплым за всю историю

В Белгидромете охарактеризовали январь 2025 года. Так, климатологи сообщили, что минувший январь в Беларуси оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений, хотя обычно это самый холодный месяц в году.
— Но в этом году средняя месячная температура была близка к мартовской и составила +1,2 градуса, что выше климатической нормы на 5,3 градуса, — заметили специалисты.
Такого теплого января в стране не было за все время с начала метеонаблюдений. До этого самым теплым был январь 2020-го.
Теплыми оказались все три январские декады, а конец месяца оказался на 8 градусов выше нормы. Самым теплым днем был 27 января, когда на станции Пинск зафиксировали +12,8 градуса. А самой холодной за месяц оказалась ночь 6 января, когда в Житковичах был мороз −10,6 градуса.
Еще в Белдигромете сказали о неравномерном выпадении осадков и их дефиците в прошлом месяце.
— Вся территория страны, за исключением северных районов, испытывала недостаток увлажнения, — указали климатологи.
И еще синоптики предупредили про −10 градусов в Беларуси 6 февраля, в четверг.
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