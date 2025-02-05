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«Уже и забыла, куда ехала»: пробки в Иркутске вечером 5 февраля 2025 парализовали движение

Пробки в Иркутске вечером 5 февраля достигли восьми баллов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пробки в Иркутске вечером 5 февраля достигли восьми баллов. Судя по картам, движение парализовало в центральной части города, в ожидании замерли водители на улицах Ленина, Седова, 3 Июля, Партизанской, Чкалова, Сурикова и многих других.

Пробки в Иркутске вечером 5 февраля 2025.

— Пока стояла, уже забыла, куда ехала, — пишут недовольные сибиряки в чате.

По всей видимости, снег и метели сыграли свою роль — добраться до дома сегодня будет непросто. А пока остается только ждать, когда пробки в Иркутске вечером 5 февраля рассосутся и движение восстановится.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что городскую гонку «Иркутская лыжня» перенесли с 8 февраля на 1 марта из-за резкого похолодания.