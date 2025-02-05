Омичи получат квитанции с перерасчетом за отопление за 2024 год

«В первом квартале 2025 года на основании показаний ОДПУ, с учётом объёмов по индивидуальным приборам учёта (при их наличии) АО “Омск РТС” произведёт корректировку начислений за отопление за истекший календарный год (2024)», — пояснили в АО «Омск РТС».