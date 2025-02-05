Омичи получат квитанции с перерасчетом за отопление за 2024 год

До 1 апреля 2025 года омичам сделают перерасчет за отопление, сообщили в пресс-службе АО «Омск РТС».
Отмечается, что часть омичей уже получили новые квитанции с перерасчетом. По всем домам корректировку завершат не позднее 1 апреля 2025 года.
«В первом квартале 2025 года на основании показаний ОДПУ, с учётом объёмов по индивидуальным приборам учёта (при их наличии) АО “Омск РТС” произведёт корректировку начислений за отопление за истекший календарный год (2024)», — пояснили в АО «Омск РТС».
Ранее «КП Омск» сообщала, что жителям севера Омской области начнут выплачивать компенсацию на оплату отопления.