Камила Валиева пока не вернула медали, которых ее лишили из-за допинга

«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», — передает слова источника ТАСС.
Напомним, 29 января минувшего года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Оно отсчитывается от 25 декабря 2021 года.
Камила не сможет выступить на Олимпийских играх 2026-го года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.