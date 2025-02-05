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Камила Валиева пока не вернула медали, которых ее лишили из-за допинга

Фигуристка Камила Валиева еще не вернула медали, которых она лишилась из-за допингового скандала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Источник: ИА Татар-информ

«На данный момент ни одна из медалей не была перераспределена и передана спортсменкам», — передает слова источника ТАСС.

Напомним, 29 января минувшего года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за употребление запрещенного препарата триметазидина, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем отстранении. Оно отсчитывается от 25 декабря 2021 года.

Камила не сможет выступить на Олимпийских играх 2026-го года из-за ограничений в правилах Международного союза конькобежцев.