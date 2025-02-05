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В Стерлитамаке свернули поиски 14-летнего мальчика

В Башкирии завершили поиски 14-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамак завершились поиски 14-летнего мальчика. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Школьник пропал четыре дня назад — 1 февраля. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найден, жив, — сообщили добровольцы.

Где был мальчик и почему пропал — не уточняется.

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