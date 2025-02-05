В Стерлитамаке свернули поиски 14-летнего мальчика

В башкирском городе Стерлитамак завершились поиски 14-летнего мальчика. Об этом рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».
Школьник пропал четыре дня назад — 1 февраля. Недавно волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найден, жив, — сообщили добровольцы.
Где был мальчик и почему пропал — не уточняется.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.