ОНПЗ откроет региональный центр подготовки специалистов на базе ОПЭК

Образовательный проект даст омичам уникальную возможность получить бесплатное образование по востребованным специальностям с гарантированным трудоустройством на ОНПЗ. Эксперты предприятия принимали непосредственное участие в разработке учебных программ, поэтому выпускники центра не будут испытывать проблем с погружением в реальную работу предприятия после трудоустройства. Образовательная программа разработана с учетом последних технологических достижений в нефтепереработке и включает значительный объем практической подготовки на современном оборудовании.