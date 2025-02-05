ОНПЗ откроет региональный центр подготовки специалистов на базе ОПЭК

Омский нефтеперерабатывающий завод запускает масштабный образовательный проект в рамках федеральной программы «Профессионалитет». На базе Омского промышленно-экономического колледжа (ОПЭК) в сентябре 2025 года откроется региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий для нефтеперерабатывающей отрасли.
Образовательный проект даст омичам уникальную возможность получить бесплатное образование по востребованным специальностям с гарантированным трудоустройством на ОНПЗ. Эксперты предприятия принимали непосредственное участие в разработке учебных программ, поэтому выпускники центра не будут испытывать проблем с погружением в реальную работу предприятия после трудоустройства. Образовательная программа разработана с учетом последних технологических достижений в нефтепереработке и включает значительный объем практической подготовки на современном оборудовании.
«Сегодня важно обучать молодежь профессиям, которые действительно необходимы на рынке труда. Наша совместная работа с Омским НПЗ по программе “Профессионалитет” позволит выйти на новый уровень подготовки квалифицированных кадров. Мы будем обучать специалистов с акцентом на практику и решение реальных производственных задач», — отметил важность проекта директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.
Региональный центр будет готовить специалистов по девяти ключевым направлениям. Особое внимание уделяется подготовке операторов технологических установок, слесарей по ремонту оборудования и машинистов компрессорных установок — профессий, наиболее востребованных на современном нефтеперерабатывающем производстве. Сотрудничество с ОНПЗ позволит вывести подготовку квалифицированных кадров на качественно новый уровень, где теория неразрывно связана с практическим решением производственных задач.
«Высококвалифицированный специалист — основа современного нефтеперерабатывающего производства. Омский НПЗ системно занимаемся ранней профориентацией и подготовкой новых поколений сотрудников. Проект “Профессионалитет” поможет молодым людям стать ближе к будущей профессии и связать свою жизнь с ОНПЗ», — подчеркнул важность реализации проекта генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.
Будущие студенты могут получить подробную информацию о поступлении на «Профессионалитет» у своих учителей и специалистов районных комитетов образования, для которых сотрудники Омского НПЗ уже провели презентацию проекта.