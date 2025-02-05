Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ОНПЗ откроет региональный центр подготовки специалистов на базе ОПЭК

Новый образовательный проект предоставит молодежи Омска возможность получить бесплатное образование по востребованным специальностям.

Источник: Комсомольская правда

Омский нефтеперерабатывающий завод запускает масштабный образовательный проект в рамках федеральной программы «Профессионалитет». На базе Омского промышленно-экономического колледжа (ОПЭК) в сентябре 2025 года откроется региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий для нефтеперерабатывающей отрасли.

Образовательный проект даст омичам уникальную возможность получить бесплатное образование по востребованным специальностям с гарантированным трудоустройством на ОНПЗ. Эксперты предприятия принимали непосредственное участие в разработке учебных программ, поэтому выпускники центра не будут испытывать проблем с погружением в реальную работу предприятия после трудоустройства. Образовательная программа разработана с учетом последних технологических достижений в нефтепереработке и включает значительный объем практической подготовки на современном оборудовании.

«Сегодня важно обучать молодежь профессиям, которые действительно необходимы на рынке труда. Наша совместная работа с Омским НПЗ по программе “Профессионалитет” позволит выйти на новый уровень подготовки квалифицированных кадров. Мы будем обучать специалистов с акцентом на практику и решение реальных производственных задач», — отметил важность проекта директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.

Региональный центр будет готовить специалистов по девяти ключевым направлениям. Особое внимание уделяется подготовке операторов технологических установок, слесарей по ремонту оборудования и машинистов компрессорных установок — профессий, наиболее востребованных на современном нефтеперерабатывающем производстве. Сотрудничество с ОНПЗ позволит вывести подготовку квалифицированных кадров на качественно новый уровень, где теория неразрывно связана с практическим решением производственных задач.

«Высококвалифицированный специалист — основа современного нефтеперерабатывающего производства. Омский НПЗ системно занимаемся ранней профориентацией и подготовкой новых поколений сотрудников. Проект “Профессионалитет” поможет молодым людям стать ближе к будущей профессии и связать свою жизнь с ОНПЗ», — подчеркнул важность реализации проекта генеральный директор ОНПЗ Олег Белявский.

Будущие студенты могут получить подробную информацию о поступлении на «Профессионалитет» у своих учителей и специалистов районных комитетов образования, для которых сотрудники Омского НПЗ уже провели презентацию проекта.