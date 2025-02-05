Бастрыкин предложил поднять возраст продажи алкоголя

Губернатор региона Георгий Филимонов пояснял, что это связано с серьезной алкоголизацией жителей. По его словам, за год население области стало меньше на 7,5 тыс. человек, 71% смертей был связан с алкоголем: как с заболеваниями, которые могут быть обусловлены его частым употреблением, так и с бытовыми конфликтами на почве алкогольного опьянения и ДТП, совершенными пьяными водителями, и т. д. Филимонов отметил, что в области число страдающих алкоголизмом за год выросло на 30%, количество алкогольных супермаркетов — более чем в три раза.