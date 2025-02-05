Фурсенко: ученые много сделали для борьбы с разливом мазута в Черном море

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российские ученые активно занимаются устранением последствий разлива мазута в Черном море и добиваются результатов, несмотря на сложность ситуации. Об этом сообщил помощник главы государства Андрей Фурсенко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной объявлению лауреатов премии президента РФ для молодых ученых.
«Мы обсуждали сейчас, очень активно идут работы. Министерство образования и науки — представители его входят в состав группы, которая была создана — они встречаются практически постоянно. Мне рассказывал [замминистра] Денис Сергеевич Секиринский, который как раз отвечает за это направление. Делается на самом деле очень много», — подчеркнул Фурсенко.
Помощник президента рассказал, что несколько дней назад ученые подарили ему «лучший на сегодняшний день сорбент», впитывающий разлитые нефтепродукты. «Что касается биологии, то работы такие уже ведутся. Но там есть и научные проблемы, потому что биологические вещества работают все-таки при более высоких температурах», — отметил Фурсенко.
Он также заметил, что события в Норильске, где в 2020 году боролись с крупнейшим разливом нефтепродуктов, должны привлечь еще большее внимание к проблеме.
Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тыс. тонн мазута. В результате бедствия в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов, ведется ликвидация последствий ЧП, создана правительственная комиссия для координации работ. По данным Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов.