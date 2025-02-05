Фурсенко: ученые много сделали для борьбы с разливом мазута в Черном море

«Мы обсуждали сейчас, очень активно идут работы. Министерство образования и науки — представители его входят в состав группы, которая была создана — они встречаются практически постоянно. Мне рассказывал [замминистра] Денис Сергеевич Секиринский, который как раз отвечает за это направление. Делается на самом деле очень много», — подчеркнул Фурсенко.