Создан квантовый алгоритм, ускоряющий геологоразведку нефтяных месторождений

«Алгоритм позволяет решать задачу построения 3D-модели среды на основании инверсии сейсмических данных в сложном с точки зрения вычислений случае, требующем при его решении на классических компьютере значительных временных затрат. В перспективе это позволит существенно уменьшить время и получить большую точность при решении задач геологоразведки нефтяных месторождений», — говорится в сообщении.