Создан квантовый алгоритм, ускоряющий геологоразведку нефтяных месторождений

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты Научно-образовательной школы «Фотонные и квантовые технологии. Цифровая медицина» Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова разработали квантовый алгоритм для анализа сейсмических данных, который позволит сократить время на проведение геологоразведки нефтяных месторождений. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Алгоритм позволяет решать задачу построения 3D-модели среды на основании инверсии сейсмических данных в сложном с точки зрения вычислений случае, требующем при его решении на классических компьютере значительных временных затрат. В перспективе это позволит существенно уменьшить время и получить большую точность при решении задач геологоразведки нефтяных месторождений», — говорится в сообщении.
Разработанный в МГУ алгоритм предназначен для анализа сейсмических данных с помощью специальных квантовых вычислителей («отжигателей»). Он позволяет определять структуру и состав геологических пород по результатам измерений отраженных сейсмических волн.
Выводы авторов опубликованы в журнале Laser Physics Letters.