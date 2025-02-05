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С 8 февраля пять пригородных поездов будут курсировать по новому графику

Изменения коснутся направлений, соединяющих Казань с Кукмором, Арском, Сосновкой и аэропортом.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С субботы, 8 февраля, у пяти пригородных поездов будет новое расписание. Изменения коснутся направлений, соединяющих Казань с Кукмором, Арском, Сосновкой и аэропортом, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

Пригородный поезд № 6436 Казань — Кукмор отправится из столицы Татарстана в 14:58 и прибудет к месту назначения в 17:17. В обратном направлении в 17:55 поедет состав № 6439. В Казани он будет в 20:53.

Время отправления поезда № 6410 Казань — Арск — 21:13. В райцентр электричка привезет пассажиров в 22:53.

Поезд № 6431 в 17:27 отправится из Сосновки и прибудет в столицу Татарстана в 21:05.

Электричка № 6713 Аэропорт — Казань уедет из воздушной гавани в 20:42 и доставит пассажиров в город в 21:11.

Подробную информацию по всем маршрутам можно узнать по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимаются круглосуточно), а также на сайте пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».