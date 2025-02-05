В Молдове планируют стимулировать переработку некоторых типов отходов

Постановление распространяется на всех экономических агентов, занимающихся управлением отходами, особенно тех, кто осуществляет деятельность по их переработке. Экономические агенты смогут запросить статус государственного предприятия для перерабатываемых ими материалов в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла, что позволит им продавать переработанные материалы по более высоким ценам, тем самым способствуя повышению своей конкурентоспособности на рынке.