В Молдове планируют стимулировать переработку некоторых типов отходов

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Документ, направленный на стимулирование переработки отходов меди, железа и стали, алюминия, осколков стекла и компоста, одобрил молдавский кабмин на своем заседании в среду.
Регламент вводит концепцию конечного использования отходов, которая позволит определенным типам отходов стать ценным сырьем, если они соответствуют определенным критериям в отношении уровней загрязняющих веществ и воздействия на окружающую среду. Таким образом, после прохождения процесса переработки или восстановления медь, железо, сталь, алюминий, осколки стекла и компост больше не будут считаться отходами.
Постановление распространяется на всех экономических агентов, занимающихся управлением отходами, особенно тех, кто осуществляет деятельность по их переработке. Экономические агенты смогут запросить статус государственного предприятия для перерабатываемых ими материалов в соответствии с принципами экономики замкнутого цикла, что позволит им продавать переработанные материалы по более высоким ценам, тем самым способствуя повышению своей конкурентоспособности на рынке.
Решение о предоставлении статуса государственного предприятия будет приниматься Агентством по охране окружающей среды и будет применяться только к тем потокам отходов, в отношении которых была подана заявка.
С помощью этой меры власти планируют сократить объемы отходов, отправляемых на свалки, поддержать переработку отходов и улучшить управление ресурсами, одновременно поощряя соблюдение экологических норм.