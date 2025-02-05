Проблемы с отображением транспорта в Ростове планируют решить новой технологией

— Устройство чтения и записи размером с терминал оплаты устанавливается в салон общественного транспорта, а на остановку вешается метка, которая работает от батареи. Когда к остановке подъезжает автобус, происходит связь устройства с этой меткой. Каждой метке присваивается уникальный идентификатор. Так можно пометить весь маршрут, остановки в прямом и обратном направлении, — рассказал Алексей Торицын.