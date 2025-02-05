Проблемы с отображением транспорта в Ростове планируют решить новой технологией

В Ростовской области планируют применить новую технологию, позволяющую решить проблемы с отображением автобусов на маршрутах и отслеживанием спецмашин ЖКХ. Об этом порталу «Ростовский городской транспорт» рассказал заместитель директора ООО «АРПС» Алексей Торицын.
По словам эксперта, технология предполагает использование низкочастотного диапазона, в котором нельзя передавать большие объемы данных, но возможно отправлять сигнал типа «я нахожусь здесь».
— Устройство чтения и записи размером с терминал оплаты устанавливается в салон общественного транспорта, а на остановку вешается метка, которая работает от батареи. Когда к остановке подъезжает автобус, происходит связь устройства с этой меткой. Каждой метке присваивается уникальный идентификатор. Так можно пометить весь маршрут, остановки в прямом и обратном направлении, — рассказал Алексей Торицын.
Опробовать новую технологию в рамках пилотного проекта собираются в Таганроге и Ростове-на-Дону в первом квартале 2025 года. Пока эти планы находятся в стадии согласования.