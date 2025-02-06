Кроссворд на 6 февраля 2025

1. В декабре 1976 года на Боба Марли было совершено покушение, в результате которого он получил ожог от пули на груди и руке. Инцидент произошел незадолго до бесплатного концерта «Smile Jamaica», направленного на примирение враждующих политических сторон. Несмотря на ранения, Марли принял участие в концерте. Свое решение он объяснил необходимостью противостоять злу и нежеланием тратить время впустую. Вместо одной песни, он отыграл полуторачасовой сет перед 80 тысячами зрителей.