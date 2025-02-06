Кроссворд на 6 февраля 2025

Факты о Бобе Марли, которые вы могли не знать:
1. В декабре 1976 года на Боба Марли было совершено покушение, в результате которого он получил ожог от пули на груди и руке. Инцидент произошел незадолго до бесплатного концерта «Smile Jamaica», направленного на примирение враждующих политических сторон. Несмотря на ранения, Марли принял участие в концерте. Свое решение он объяснил необходимостью противостоять злу и нежеланием тратить время впустую. Вместо одной песни, он отыграл полуторачасовой сет перед 80 тысячами зрителей.
2. В 1978 году, в попытке предотвратить гражданскую войну на Ямайке, Боб Марли организовал «One Love Peace Concert». Кульминацией мероприятия стало рукопожатие между противостоящими политическими лидерами — социалистом Майклом Мэнли и консерватором Эдвардом Сеагой, которых Марли пригласил на сцену.
3. В июле 1977 года у Боба Марли была диагностирована злокачественная меланома на большом пальце ноги, вызванная травмой во время игры в футбол. Рассматривая варианты лечения, Марли отказался от ампутации, мотивируя это не только желанием сохранить спортивную форму и сценическую пластику, но и религиозными убеждениями растафари, которые требуют сохранения целостности тела.
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