Челябинск выбыл из списка городов с самым грязным воздухом

В Челябинской области подведены итоги работы координационного совета по экологии за шесть лет. На встрече с экспертами губернатор региона Алексей Текслер перечислил достижения в природоохранной сфере и обозначил планы на будущее.
В составе общественного органа эксперты с большим опытом природоохранной работы. На территории региона реализован ряд пилотных проектов, например, создание центра экологического мониторинга.
Южный Урал стал площадкой Всероссийского детского экологического форума. За шесть лет только на программу «Чистый воздух» было направлено 4,6 млрд рублей. Прошла рекультивация двух самых крупных свалок Южного Урала — челябинской и магнитогорской.
«В Челябинске в прошлом году снижение совокупного объема валовых выбросов по сравнению с 2017 годом превысило 47%, причем по опасным загрязняющим веществам снижение на 30%», — подчеркнул Алексей Текслер. Губернатор добавил, что с этого года начинается реализация нового нацпроекта — «Экологическое благополучие».
За время действия проекта «Чистый воздух» Челябинск, Новокузнецк, Норильск и Череповец выбыли из списка городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения.