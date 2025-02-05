Какими будут раздевалки «Торпедо» в ледовом дворце, показали нижегородцам

На потолке будет логотип клуба, а над шкафчиками по периметру раздевалки — медиастрока, чтобы транслировать мотивирующие сообщения, победные надписи и прочее. На одной из стен будет большой телеэкран и тактические доски, чтобы разбирать игровые моменты и вносить корректировки.