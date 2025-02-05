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Какими будут раздевалки «Торпедо» в ледовом дворце, показали нижегородцам

ХК представил рендеры раздевалок.

Источник: ХК "Торпедо" (Нижний Новгород)

ХК «Торпедо» (Нижний Новгород) показал, как будут выглядеть раздевалки спортсменов в ледовом дворце на Стрелке. Рендеры представлены в Telegram-канале клуба.

По словам генерального директора Александра Харламова, проектирование раздевалки велось с учетом мирового опыта и современных стандартов.

«Дизайн выполнен в форме полукруга, что не только символизирует единство коллектива, но и обеспечивает лучший визуальный контакт игроков и тренерского штаба», — объяснил он.

На потолке будет логотип клуба, а над шкафчиками по периметру раздевалки — медиастрока, чтобы транслировать мотивирующие сообщения, победные надписи и прочее. На одной из стен будет большой телеэкран и тактические доски, чтобы разбирать игровые моменты и вносить корректировки.

Напомним, планировалось, что нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» перебазируется в новый ледовый дворец на Стрелке уже в 2025 году. Строительство должны завершить к маю.