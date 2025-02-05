Какими будут раздевалки «Торпедо» в ледовом дворце, показали нижегородцам

ХК «Торпедо» (Нижний Новгород) показал, как будут выглядеть раздевалки спортсменов в ледовом дворце на Стрелке. Рендеры представлены в Telegram-канале клуба.
По словам генерального директора Александра Харламова, проектирование раздевалки велось с учетом мирового опыта и современных стандартов.
«Дизайн выполнен в форме полукруга, что не только символизирует единство коллектива, но и обеспечивает лучший визуальный контакт игроков и тренерского штаба», — объяснил он.
На потолке будет логотип клуба, а над шкафчиками по периметру раздевалки — медиастрока, чтобы транслировать мотивирующие сообщения, победные надписи и прочее. На одной из стен будет большой телеэкран и тактические доски, чтобы разбирать игровые моменты и вносить корректировки.
Напомним, планировалось, что нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» перебазируется в новый ледовый дворец на Стрелке уже в 2025 году. Строительство должны завершить к маю.