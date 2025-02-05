Стала известна тема «Ночи музеев» в 2025 году

В этом году тема «Ночи музеев» будет следующей — «Герои». Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский 5 февраля.
Тему предложило музейное сообщество города и поддержало Министерство культуры РФ. Акция состоится 17 мая по всей стране.
Подтему каждый выберет самостоятельно, это могут быть герои Великой Отечественной войны, СВО, герои-сотрудники музея или герои-гении места.
Очень интересно, как петербургские музеи раскроют эту важную и многогранную тему. И, уверен, она найдет отклик у участников любимой жителями города акции.