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Самолет из Сургута в Уфу зафиксировал во время рейса 15 ложных меток системы предупреждения столкновения

Авиарейс Сургут-Уфа в полете обнаружил 15 ложных меток в системе TCAS.

Источник: Комсомольская правда

Вчера утром, 5 февраля, с самолетом, следовавшим из Сургута в Уфу, произошло происшествие. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Во время снижения команда воздушного судна доложила о наблюдении 15 меток по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов). Однако поблизости другие самолеты отсутствовали.

Экипаж принял решение продолжить заход на посадку в аэропорту столицы Башкирии. Никаких внештатных ситуаций больше не происходило.

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