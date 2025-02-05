Самолет из Сургута в Уфу зафиксировал во время рейса 15 ложных меток системы предупреждения столкновения

Вчера утром, 5 февраля, с самолетом, следовавшим из Сургута в Уфу, произошло происшествие. Об этом рассказал Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Во время снижения команда воздушного судна доложила о наблюдении 15 меток по TCAS (системе предупреждения столкновения самолетов). Однако поблизости другие самолеты отсутствовали.
Экипаж принял решение продолжить заход на посадку в аэропорту столицы Башкирии. Никаких внештатных ситуаций больше не происходило.
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