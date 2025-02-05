Эксперт Марченков: лауреаты премии для молодых ученых делают успешную карьеру

Помощник президента также добавил, что «молодежные премии отличаются в лучшую сторону от премий “больших”. “Если те в значительной степени вручаются не только за конкретный результат, но и по совокупности тех результатов, которые получены ведущими учеными, то здесь оценивается именно конкретный вклад. И я могу сказать, что практически по всем работам в последние годы такие результаты есть. Никто из них не останавливается, идут вперед”, — рассказал Фурсенко.