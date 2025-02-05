Эксперт Марченков: лауреаты премии для молодых ученых делают успешную карьеру

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Лауреаты премии Президента РФ для молодых ученых делают успешную карьеру в научной сфере, более половины из них стали докторами наук. Об этом рассказал председатель Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию Никита Марченков на пресс-конференции в ТАСС, посвященной лауреатам 2025 года.
«Сергей Кривовичев, лауреат 2008 года, сейчас генеральный директор ФИЦ “Кольский научный центр”, был завкафедрой. Павел Белов, 2009 года премия, директор физико-технического факультета ИТМО, был ведущим научным сотрудником. Александр Благов, мой коллега по Курчатовскому институту, был старшим научным сотрудником, сейчас вице-президент Курчатовского института. Владимир Комлев — директор Института металлургии и материаловедения имени Байкова, был ведущим научным сотрудником, в 2011 году получил премию», — рассказал Марченков.
Он подсчитал, что в момент присуждения премии кандидатами наук были 69% лауреатов и лишь 25% имели степень доктора наук. На данный момент докторами наук являются 40 лауреатов, то есть, больше половины от их общего числа за все годы.
На прошедших в 2022 году выборах в Российскую академию наук четыре человека из числа лауреатов премии были избраны профессорами РАН, четыре человека — членами-корреспондентами и один — академиком. «Итого, среди лауреатов сегодня 17 профессоров РАН, 8 членов-корреспондентов и один академик», — резюмировал Марченков.
Как отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, «сообщество лауреатов премии постоянное, расширяется все время». По поводу лауреатов 2025 года Фурсенко заметил, что практически каждая работа имеет выход в практику.
Помощник президента также добавил, что «молодежные премии отличаются в лучшую сторону от премий “больших”. “Если те в значительной степени вручаются не только за конкретный результат, но и по совокупности тех результатов, которые получены ведущими учеными, то здесь оценивается именно конкретный вклад. И я могу сказать, что практически по всем работам в последние годы такие результаты есть. Никто из них не останавливается, идут вперед”, — рассказал Фурсенко.
О премии.
Премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена указом президента России Дмитрия Медведева от 30 июля 2008 года в целях поддержки молодых ученых и специалистов, поощрения их участия в инновационной деятельности. Первое награждение состоялось в 2009 году (по итогам 2008 года).
Ежегодно предусматривается вручение четырех премий: за результаты научных исследований, внесших значительный вклад в развитие естественных, технических и гуманитарных наук, и за разработку образцов новой техники и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.
Соискателями премии могут быть граждане РФ в возрасте не старше 35 лет: научные работники, научно-педагогические работники вузов, аспиранты и докторанты, а также специалисты различных отраслей экономики, социальной сферы, оборонной промышленности. Награда может присуждаться как одному молодому исследователю, так и коллективу ученых, состоящему не более чем из трех человек.
Денежный размер премии в настоящее время составляет 5 млн рублей.