Нижегородские школьники пожаловались Мизулиной на сбои в электронных дневниках

Школьники и их родители из разных регионов пожаловались на сбои в работе электронных дневников. Среди них было обращение и от жителей Нижнего Новгорода. Информация об этом содержится в телеграм-канале главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.
Согласно жалобе от нижегородского пользователя, все образовательные учреждения города функционируют на базе единого областного электронного дневника. При этом сайт часто выходит из строя, что затрудняет доступ к информации о домашних заданиях.
— Соберем все письма по электронным журналам и отправим в Минцифры и Минпросвещения. Разбираться надо, а не обвинять детей и родителей в том, что они мне сообщают о сбоях, — сообщила Мизулина.