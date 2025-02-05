Беглов поручил ускорить капитальный ремонт библиотеки имени Некрасова

К губернатору Беглову в ходе личного приема граждан обратилась местная жительница и рассказала, что в библиотеке в Центральном районе Петербурга не завершается ремонт с 2021 года. Она расположена в доходном доме купца И. В. Галунова — объекте культурного наследия регионального значения. При демонтаже выявили аварийное состояние дверных проемов и частичное разрушение сводов, являющихся подвальным перекрытием и предметом охраны. Для продолжения работ появилась необходимость скорректировать проектную документацию, поэтому ремонт приостановили.
«После реконструкции наши библиотеки становятся коммуникационными площадками для встреч жителей города разных поколений: молодежи, детей, людей серебряного возраста. Нужно, чтобы в библиотеке имени Некрасова, как и в других, проходили встречи читателей с писателями, художниками, композиторами. Чтобы она стала культурным центром нового формата», — отметил глава Петербурга.
Фонд библиотеки имени Некрасова насчитывает около 50 тысяч экземпляров взрослой детской литературы. В библиотеке зарегистрировано 65 тысяч пользователей, 20 тысяч из которых — молодежь и 5,5 тысяч — дети. После ремонта посетители смогут приходить сюда на лекции, концерты, выставки, спектакли, показы авторского кино.
В Петербурге в течение последних двух лет открыли свои двери 19 отремонтированных библиотек. Они становятся коммуникационными площадками для встреч жителей города разных поколений. Во многих библиотеках появились новые компьютеры и оборудование. На завершение модернизации учреждений в 2025 году выделено около 400 тысяч рублей.