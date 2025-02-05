Беглов поручил ускорить капитальный ремонт библиотеки имени Некрасова

К губернатору Беглову в ходе личного приема граждан обратилась местная жительница и рассказала, что в библиотеке в Центральном районе Петербурга не завершается ремонт с 2021 года. Она расположена в доходном доме купца И. В. Галунова — объекте культурного наследия регионального значения. При демонтаже выявили аварийное состояние дверных проемов и частичное разрушение сводов, являющихся подвальным перекрытием и предметом охраны. Для продолжения работ появилась необходимость скорректировать проектную документацию, поэтому ремонт приостановили.