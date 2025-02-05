Глава минтранса Ростовской области проехала в переполненном автобусе № 40

Глава минтранса Ростовской области Алена Беликова снова проехала в одном из автобусов донской столицы, на этот раз был выбран маршрут № 40. Пост о внеплановой проверке министр опубликовала в своем телеграм-канале.
— Проехала на автобусе № 40. Вновь фиксирую проблему со сложным ориентированием и состоянием остановки. Маршрутное табло на остановке заклеено рекламой, — поделилась наблюдениями Алена Беликова.
Также чиновник отметила большое количество пассажиров в салоне автобуса и на остановке. При этом состояние машины и работа водителя нареканий не вызвали.
— Автобус был чистый, техническое состояние нормальное. Водитель останавливался на всех остановках, четко соблюдал график движения, общался вежливо. Критических замечаний не нашла, — отметила Алена Беликова.
Министр транспорта региона дополнительно сообщила, что на маршруте № 51 в Ростове-на-Дону постепенно задействуют более вместительные автобусы.