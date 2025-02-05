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Глава минтранса Ростовской области проехала в переполненном автобусе № 40

Работу автобуса № 40 проверила в Ростове министр транспорта региона.

Источник: Комсомольская правда

Глава минтранса Ростовской области Алена Беликова снова проехала в одном из автобусов донской столицы, на этот раз был выбран маршрут № 40. Пост о внеплановой проверке министр опубликовала в своем телеграм-канале.

— Проехала на автобусе № 40. Вновь фиксирую проблему со сложным ориентированием и состоянием остановки. Маршрутное табло на остановке заклеено рекламой, — поделилась наблюдениями Алена Беликова.

Также чиновник отметила большое количество пассажиров в салоне автобуса и на остановке. При этом состояние машины и работа водителя нареканий не вызвали.

— Автобус был чистый, техническое состояние нормальное. Водитель останавливался на всех остановках, четко соблюдал график движения, общался вежливо. Критических замечаний не нашла, — отметила Алена Беликова.

Министр транспорта региона дополнительно сообщила, что на маршруте № 51 в Ростове-на-Дону постепенно задействуют более вместительные автобусы.