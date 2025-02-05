«Белтехосмотр»: более 160 белорусов в январе прошли техосмотр без диагностики

Стало известно, что в январе 2025-го техосмотр без диагностики авто в Беларуси прошли более 160 автовладельцев. Подробнее рассказали в «Белтехосмотре».
На предприятии напомнили, что получить разрешение на участие в дорожном движении в Беларуси с 16 ноября 2024-го можно онлайн через единый портал электронных услуг. И только в январе автовладельцами было получено 630 электронных разрешений.
Но также на электромобили в январе было выдано 1156 разрешений. Кроме того, на новые транспортные средства, выпущенные в 2024 — 2025 годах, белорусами было получено 168 разрешений. При этом их владельцы получили необходимые документы даже без посещения диагностической станции.
Все же около 120 тысяч транспортных средств получили разрешения на допуск к участию в дорожном движении в январе 2025-го, что на 29% больше, чем годом ранее. В большинстве случаев техосмотр проходился физлицами — более 98 тысяч человек.
Напомним, что в марте 2024-го в Беларуси упростили процедуру прохождения ТО. Так, обладатели новых авто, срок выпуска которых не превышает два года теперь не должны проходить диагностику. А легковушки, с года выпуска которых прошло меньше трех лет, техосмотр могут не проходить три года.
Не так давно «Белтехосмотр» сказал, что еще может измениться в прохождении техосмотра в Беларуси.
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