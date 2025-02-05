«Белтехосмотр»: более 160 белорусов в январе прошли техосмотр без диагностики

Напомним, что в марте 2024-го в Беларуси упростили процедуру прохождения ТО. Так, обладатели новых авто, срок выпуска которых не превышает два года теперь не должны проходить диагностику. А легковушки, с года выпуска которых прошло меньше трех лет, техосмотр могут не проходить три года.