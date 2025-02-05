Мэр Сергей Шелест призвал омичей не выходить на лед из-за аномального тепла

Мэр Омска Сергей Шелест обратился к омичам с просьбой воздержаться от пеших прогулок вдоль водоемов и по льду рек. Из-за перепадов температур это может быть опасным. В феврале в Омске наблюдается нетипично теплая погода.
Сегодня, 5 февраля, в Омске днем было всего −1 или −2 градуса. Что является абсолютно нехарактерным для этого месяца в Сибири.
«Уважаемые омичи, в связи с нетипичной для февраля температурой воздуха, превышающей среднестатистические параметры на 14 — 15 градусов, прошу вас отказаться от выхода на лед Иртыша и Оми, особенно на затонах и озерах, где вода теплее воды в реках», — обратился к омичам мэр Сергей Шелест.
Также муниципальному департаменту общественной безопасности мэром поручено усилить профилактические мероприятия, направленные на работу с рыбаками, а также гражданами, практикующими прогулки по льду. Шелест также призвал родителей провести беседы с детьми и объяснить юным омичам все опасности игр у водоемов.
Ранее мы рассказывали, что омские власти смогут отреставрировать аварийные причалы у Речного вокзала.