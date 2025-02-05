Мэр Сергей Шелест призвал омичей не выходить на лед из-за аномального тепла

«Уважаемые омичи, в связи с нетипичной для февраля температурой воздуха, превышающей среднестатистические параметры на 14 — 15 градусов, прошу вас отказаться от выхода на лед Иртыша и Оми, особенно на затонах и озерах, где вода теплее воды в реках», — обратился к омичам мэр Сергей Шелест.