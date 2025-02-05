В Уфе исторический дом выставлен на продажу за рубль.

По данным городских властей, на территории столицы республики в муниципальной собственности находятся 56 отдельно стоящих объектов культурного наследия. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не раз отмечал, что данному вопросу необходимо уделять особое внимание. Приоритетным направлением в области их сохранения и приспособления под современное использование определена передача частным инвесторам через процедуру открытых торгов. С победителями заключается договор купли-продажи с условием проектирования и реставрации объекта культурного наследия. Мероприятия по сохранению осуществляются за счет внебюджетных средств.