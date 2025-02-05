В Уфе исторический дом выставлен на продажу за рубль.

В Уфе выставлен на торги по начальной цене в 1 рубль расположенный на улице Аксакова объект культурного наследия регионального значения «Южный дом усадьбы Судаковых». Соответствующая информация размещена на интернет-ресурсах администрации города.
Одноэтажное кирпичное здание площадью 159,8 квадратных метров построено в начале XX века. С презентационными материалами по выставляемым на торги объектам культурного наследия можно ознакомиться по ссылке.
По данным городских властей, на территории столицы республики в муниципальной собственности находятся 56 отдельно стоящих объектов культурного наследия. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев не раз отмечал, что данному вопросу необходимо уделять особое внимание. Приоритетным направлением в области их сохранения и приспособления под современное использование определена передача частным инвесторам через процедуру открытых торгов. С победителями заключается договор купли-продажи с условием проектирования и реставрации объекта культурного наследия. Мероприятия по сохранению осуществляются за счет внебюджетных средств.
Как заявляют в мэрии, высокая конкурентная ситуация с большим количеством претендентов, возникающая при проведении подобных торгов, свидетельствует о привлекательности этих объектов для ведения бизнеса после их реставрации.