В Уфимском районе предприятие нанесло огромный ущерб окружающей среде при добыче ПГС

В Уфимском районе Башкирии возбуждено уголовное дело из-за причинения ущерба окружающей среде. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Согласно версии следствия, у предприятия «Трансгидромеханизация» была лицензия на добычу полезных ископаемых на территории Вотикеевского месторождения, что находится недалеко от деревни Кириллово. Однако организация произвела разработку недр за пределами лицензионного участка и незаконно добыла более 28 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Это привело к деградации и нарушению почвенного слоя, а также естественного залегания горных пород и полезных ископаемых. Причиненный ущерб оценивается в более чем 15 миллионов рублей.
Были возбуждены уголовные дела по статьям «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и «Нарушение правил охраны и использования недр». Лица, ответственные за нарушения, устанавливаются. Идет окончательную оценку причиненного ущерба.
— Допрашивается руководство и сотрудники коммерческих организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых, а также специалисты в области охраны окружающей среды и природопользования, — сообщили в СК.
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