В Уфимском районе предприятие нанесло огромный ущерб окружающей среде при добыче ПГС

Согласно версии следствия, у предприятия «Трансгидромеханизация» была лицензия на добычу полезных ископаемых на территории Вотикеевского месторождения, что находится недалеко от деревни Кириллово. Однако организация произвела разработку недр за пределами лицензионного участка и незаконно добыла более 28 тысяч кубометров песчано-гравийной смеси. Это привело к деградации и нарушению почвенного слоя, а также естественного залегания горных пород и полезных ископаемых. Причиненный ущерб оценивается в более чем 15 миллионов рублей.