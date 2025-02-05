В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах

«Во многих реках у нас воды нет годами, но с землей возле них люди ничего не могут сделать — ни обрабатывать ее, ни что-то выращивать там. Нужны изменения федерального законодательства. Не надо ничего изобретать. Если этот запрет снять, сельхозпроизводители разберут эту землю завтра же», — выразил уверенность Константинов.