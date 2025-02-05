В Крыму предложили запретить любую стройку в горах и лесах

«Нам нужно запретить любое строительство в горно-лесных массивах Крыма. Сегодня происходит так, что вытаскивают старые документы, по которым земля в такой местности, оказывается, отдана под личное крестьянское хозяйство, но никакого интереса для сельхозпроизводства она не представляет. Понятно, для чего ее взяли — построить там какую-то кибитку», — сказал Константинов.
По его словам, в Крыму есть много примеров построек зданий на земельных участках в горах и лесах, которые были отданы в прежние времена под сельхозпроизводство.
«Туда прокладывают газ, воду и так далее. Понятно, что проводят туда эти сети не для сельхозназначения. Если это не остановить, мы потеряем уникальную крымскую природу», — подчеркнул он.
Также председатель Госсовета призвал снять законодательный запрет на обработку земли вблизи рек. Это, по словам Константинова, значительно увеличит обрабатываемые площади и привлечет инвесторов.
«Во многих реках у нас воды нет годами, но с землей возле них люди ничего не могут сделать — ни обрабатывать ее, ни что-то выращивать там. Нужны изменения федерального законодательства. Не надо ничего изобретать. Если этот запрет снять, сельхозпроизводители разберут эту землю завтра же», — выразил уверенность Константинов.