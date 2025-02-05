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Грузоподъемность увеличили до 20 тонн на переправе в Братском районе

Речь идет о ледовой дороге, расположенной между селом Ключи-Булак и Харанжино.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе на ледовой переправе между селом Ключи-Булак и поселком Харанжино 5 февраля 2025 увеличили грузоподъемность до 20 тонн. Напомним, движение разрешено только в светлое время суток. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.

— Водителям настоятельно рекомендуют не превышать допустимую грузоподъёмность и строго соблюдать требования дорожных знаков, установленных на переправе. Помимо этого крайне опасно выезжать на лед в неприспособленных для этого местах и вне специально оборудованных переправ, — прокомментировали в пресс-службе администрации.

В это время в Братском районе действует еще две переправы: «Большеокинское — Озёрный», там грузоподъемность разрешена до 20 тонн, и «Тангуй-Добчур» — до 10 тонн.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 6 февраля объявили днем траура по погибшим бойцам СВО в Ольхонском районе.