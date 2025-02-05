Грузоподъемность увеличили до 20 тонн на переправе в Братском районе

В Братском районе на ледовой переправе между селом Ключи-Булак и поселком Харанжино 5 февраля 2025 увеличили грузоподъемность до 20 тонн. Напомним, движение разрешено только в светлое время суток. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации района.