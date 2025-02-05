На Форуме будущих технологий в Москве обсудят «зеленую» химию и умные материалы

«Национальный проект “Новые материалы и химия” — один из важнейших в промышленном развитии страны. Разработка новых материалов с уникальными свойствами позволит постоянно совершенствовать и обновлять технологии и оборудование, производить новую высокотехнологичную продукцию, делать производство более экологичным и эффективным. Развитие этой отрасли критически важно для остальных отраслей экономики, поэтому она нуждается в регулярной подпитке новыми идеями, разработками, исследованиями. На Форуме будущих технологий будут обсуждаться как сами технологии и проекты, так и меры по поддержке исследований и экспериментальных разработок, внедрению их в промышленное производство», — приводятся в сообщении слова первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.