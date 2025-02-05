На Форуме будущих технологий в Москве обсудят «зеленую» химию и умные материалы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Развитие «зеленой» химии, биотехнологий, а также разработку умных материалов для достижения технологического лидерства России обсудят эксперты на Форуме будущих технологий, сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.
По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в этом году речь пойдет о новых материалах и химии, будут представлены достижения российских ученых и компаний, наукоемкие технологии, инновационные разработки.
«Национальный проект “Новые материалы и химия” — один из важнейших в промышленном развитии страны. Разработка новых материалов с уникальными свойствами позволит постоянно совершенствовать и обновлять технологии и оборудование, производить новую высокотехнологичную продукцию, делать производство более экологичным и эффективным. Развитие этой отрасли критически важно для остальных отраслей экономики, поэтому она нуждается в регулярной подпитке новыми идеями, разработками, исследованиями. На Форуме будущих технологий будут обсуждаться как сами технологии и проекты, так и меры по поддержке исследований и экспериментальных разработок, внедрению их в промышленное производство», — приводятся в сообщении слова первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова.
Отмечается, что в рамках форума эксперты поговорят о роли химических производств в развитии высоких технологий и отдельное внимание будет уделено вопросу экологичности химических производств, в том числе обсудят «зеленую» химию, а также разработку удобрений нового поколения со сниженным содержанием нитратов, способных длительно питать растения, повышая урожайность и качество плодов.
Ряд сессий будет посвящен медицинским и биотехнологиям. «В ходе сессий этого направления обсудят, как достичь “бесшовной” интеграции между устройствами и нервной системой пользователя и какие возможности открывает междисциплинарность для “Человека 2.0”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в повестку форума войдут обсуждения умных материалов, способных менять свойства при воздействии внешних факторов, самовосстанавливающихся материалов, сплавов с эффектом памяти, метаматериалов, свойства которых не встречаются в природе и сложно достижимы технологически. А также — развитие цифровых технологий, в том числе цифровое материаловедение, применение ИИ в химии и квантовые коммуникации.
Форум будущих технологий пройдет 20 — 21 февраля в Москве при поддержке Правительства Российской Федерации, Российской академии наук, Российского научного фонда и Российского квантового центра. ТАСС — информационный партнер мероприятия.