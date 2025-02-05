В Петербурге 80-летие Победы отметят открытием нового музейного пространства

Для размещения выставки «Ленинград. 1942» выбрали Московский парк Победы. Она займёт здание шахматно-шашечного павильона, возведённое на заре 1950-х годов в стиле сталинского неоклассицизма. Когда-то в его стенах работал кинотеатр «Глобус», где показывали научно-популярные и документальные фильмы, в том числе на военную тематику.
Перед гостями пространства предстанут инсталляции и экспонаты, которые расскажут о подвиге жителей осаждённого города, причём особое внимание будет уделено подросткам и женщинам. Кроме того, часть выставки планируется посвятить самому парку Победы и когда-то работавшему на его территории кирпично-пемзовому заводу № 1. В блокаду на этом заводе кремировали солдат и гражданских лиц.