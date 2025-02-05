В Петербурге 80-летие Победы отметят открытием нового музейного пространства

Перед гостями пространства предстанут инсталляции и экспонаты, которые расскажут о подвиге жителей осаждённого города, причём особое внимание будет уделено подросткам и женщинам. Кроме того, часть выставки планируется посвятить самому парку Победы и когда-то работавшему на его территории кирпично-пемзовому заводу № 1. В блокаду на этом заводе кремировали солдат и гражданских лиц.