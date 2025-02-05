Гонщик Рустам Исхаков победил на третьем этапе Кубка России по ралли

В Пермском крае завершился третий этап Кубка России по ралли «Прикамье». Гонки проходили в минувшие выходные в селе Барда. На соревнования прибыли лучшие раллисты страны, которые бились за призовые места в нескольких категориях. В зачет 1600Н заявился уроженец Кугарчинского района Башкирии Рустам Исхаков, ныне проживающий в Уфе. В этот раз с ним в одном экипаже в качестве штурмана ехал Никита Северюхин.
Победа стала второй в сезоне.
С самого старта уфимец сразу решил продемонстрировать, кто является главным фаворитом. В первый день соревнований он приехал первым на трех из четырех спецучастков. В это время основной преследователь Исхакова Михаил Кулдов во время третьего допа столкнулся с техническими проблемами и разом потерял около 40 секунд.
После этого преимущество лидера стало очень комфортным, и уфимец на своем ВАЗ-21083 спокойно ехал по трассе, сделав упор на недопущение ошибок. Соперники, конечно, еще пытались совершать яростные попытки догнать Исхакова, но у них ничего не получилось. Вторым стал Кулдов, на третьем месте — Сергей Соболев.
Впереди новые гонки.
Для уфимского раллиста эта победа стала уже второй в сезоне. Ранее он выиграл на первом этапе ралли «Вятка». Сезон пока складывается прекрасно, и результаты явно выше ожиданий. Но останавливаться на достигнутом спортсмен не собирается. Впереди новые старты, на которые он отправляется в качестве одного из лучших гонщиков сезона.
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