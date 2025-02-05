Гонщик Рустам Исхаков победил на третьем этапе Кубка России по ралли

Для уфимского раллиста эта победа стала уже второй в сезоне. Ранее он выиграл на первом этапе ралли «Вятка». Сезон пока складывается прекрасно, и результаты явно выше ожиданий. Но останавливаться на достигнутом спортсмен не собирается. Впереди новые старты, на которые он отправляется в качестве одного из лучших гонщиков сезона.