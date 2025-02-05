Мэрия о повышении тарифов для льготников: за 10 лет проезд подорожал вдвое

22 января на сайте городской администрации был опубликован проект решения Горсовета, в соответствии с которым стоимость разовой поездки для школьников повышается с 15 ₽ до 20 ₽ за поездку, проездных для многодетных, детей-инвалидов, федеральных льготников и т. п. — до 1000 рублей. Стоимость проездного для пенсионеров предлагается повысить сразу в полтора раза — с 300 рублей до 450 рублей.