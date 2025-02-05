Конституционный суд поручил изменить закон после жалобы покинувшего место ДТП пьяного водителя

В Беларуси после жалобы уехавшего с места ДТП водителя может быть изменено законодательство. Это следует из решения Конституционного суда, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале.
В частности, судебные органы обнаружили значимый пробел в законе об административных правонарушениях. Поэтому Конституционный суд поручил Нацсобранию устранить выявленный пробел в правовом регулировании с учетом правовых позиций суда.
Так, будет решаться, как поступить в случаях, если человека оштрафовали (наложили иное административное взыскание) за несколько правонарушений, которые «образуют совокупность». Это решение приняли после жалобы человека, ставшего виновником ДТП.
Инцидент, произошедший в декабре 2023-го, заключался в том, что водитель столкнулся со стоящей машиной и скрылся с места аварии. Но уйти от ГАИ фигурант не смог и был доставлен на медосвидетельствование, которое показало, что он был пьян.
На пьяного водителя составили три протокола: за нарушение ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, за оставление места ДТП и за пьяное вождение. После его суммарно оштрафовали на 245 базовых величин (свыше 9 тысяч белорусских рублей в 2023-м). Еще нарушителя лишили права заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами, на 7 лет.
Виновник же посчитал, что милиция должна была объединить все административные дела в одно и тогда штраф был бы в несколько раз меньше, а водительских прав, скорее всего, его тогда лишили бы только на два года.
В документе указано, что, рассматривая данную жалобу, Конституционный суд и нашел противоречия в законодательстве.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал судьям провести масштабную ревизию законов: «Катастрофа! Нормы трудно читаемы и воспринимаемы, перегружены».
Тем временем «Белтехосмотр» сообщил, что более 160 белорусов в январе прошли техосмотр без диагностики.