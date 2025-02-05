В городском саду Волгограда появится колесо обозрения

Объект создается в рамках соглашения, заключенного администрацией муниципального учреждения с инвестором.
В горсаду началась подготовка к установке колеса обозрения высотой с 19-этажный дом — 57,5 метра, которое станет еще одной достопримечательностью на благоустроенной территории рядом с улицей Глубокоовражной.
Колесо обозрения будет состоять из 20 шестиместных закрытых кабинок, в каждой из которых установят мягкие диваны и столики, а также системы кондиционирования и отопления, что позволит использовать аттракцион круглый год. Помимо этого, одну из кабинок специально адаптируют для людей с ограниченными возможностями.
Рядом с колесом обозрения инвестор, как рассказали в мэрии Волгограда, планирует построить павильон с кафе и бесплатным туалетом.
Ранее во время проведения работ по благоустройству территории горсада в парковой зоне уложили тротуарную плитку, высадили деревья и кустарники, а также установили современные системы полива и освещения.
На сегодняшний день площадь обновленного парка составляет более 60 тыс. кв. метров.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, оценивая работы по благоустройству в ходе выездного совещания в конце 2024 года, отметил, что городской сад стал популярным местом отдыха для жителей города.
Более того, по словам губернатора, от горожан поступают предложения по дальнейшему развитию этой территории. К примеру, юные волгоградцы предложили установить в парке колесо обозрения, и глава региона пообещал реализовать данный проект.