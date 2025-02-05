В городском саду Волгограда появится колесо обозрения

Колесо обозрения будет состоять из 20 шестиместных закрытых кабинок, в каждой из которых установят мягкие диваны и столики, а также системы кондиционирования и отопления, что позволит использовать аттракцион круглый год. Помимо этого, одну из кабинок специально адаптируют для людей с ограниченными возможностями.