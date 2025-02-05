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В городском саду Волгограда появится колесо обозрения

Сейчас новый аттракцион изготавливают на специализированном предприятии в Москве.

Объект создается в рамках соглашения, заключенного администрацией муниципального учреждения с инвестором.

В горсаду началась подготовка к установке колеса обозрения высотой с 19-этажный дом — 57,5 метра, которое станет еще одной достопримечательностью на благоустроенной территории рядом с улицей Глубокоовражной.

Колесо обозрения будет состоять из 20 шестиместных закрытых кабинок, в каждой из которых установят мягкие диваны и столики, а также системы кондиционирования и отопления, что позволит использовать аттракцион круглый год. Помимо этого, одну из кабинок специально адаптируют для людей с ограниченными возможностями.

Рядом с колесом обозрения инвестор, как рассказали в мэрии Волгограда, планирует построить павильон с кафе и бесплатным туалетом.

Ранее во время проведения работ по благоустройству территории горсада в парковой зоне уложили тротуарную плитку, высадили деревья и кустарники, а также установили современные системы полива и освещения.

На сегодняшний день площадь обновленного парка составляет более 60 тыс. кв. метров.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, оценивая работы по благоустройству в ходе выездного совещания в конце 2024 года, отметил, что городской сад стал популярным местом отдыха для жителей города.

Более того, по словам губернатора, от горожан поступают предложения по дальнейшему развитию этой территории. К примеру, юные волгоградцы предложили установить в парке колесо обозрения, и глава региона пообещал реализовать данный проект.

туризм и отдых