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Погребение эпохи Великого переселения народов исследовали в Ростове-на-Дону

В Ростове восстановили облик мужчины, погребенного в эпоху Великого переселения народов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону исследовали погребение эпохи Великого переселения народов. Результаты помогли ученым восстановить примерный облик человека, погибшего в конце VI — начале VII веков нашей эры. Об этом рассказали в пресс-службе Южного федерального университета.

Речь идет о захоронении на территории некрополя Ростовского городища (район пересечения улиц Станиславского и Чехова). Особенность находки в том, что ее, предположительно, можно соотнести с культурной группой тюркоязычных кочевников утигуров, господствующих в Подонье с середины VI до начала VII века.

Мнение исследователей косвенно подтверждают находки: в погребении не было никакого имущества, кроме поясной гарнитуры, обувной пряжи и деревянной миски. Рядом находились останки коня.

После генетического анализа выяснилось, что погребенный мог быть из Восточной и Юго-Восточной Азии, и связан с современными народами Тибета и Киргизии. Это был мужчина с темным цветом кожи, также у него были темные глаза и волосы. По всей видимости, он не принадлежал к высшему слою общества, но золотое покрытие на некоторых элементах украшений указывает на его достаточно высокий статус в обществе.