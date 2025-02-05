Погребение эпохи Великого переселения народов исследовали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону исследовали погребение эпохи Великого переселения народов. Результаты помогли ученым восстановить примерный облик человека, погибшего в конце VI — начале VII веков нашей эры. Об этом рассказали в пресс-службе Южного федерального университета.
Речь идет о захоронении на территории некрополя Ростовского городища (район пересечения улиц Станиславского и Чехова). Особенность находки в том, что ее, предположительно, можно соотнести с культурной группой тюркоязычных кочевников утигуров, господствующих в Подонье с середины VI до начала VII века.
Мнение исследователей косвенно подтверждают находки: в погребении не было никакого имущества, кроме поясной гарнитуры, обувной пряжи и деревянной миски. Рядом находились останки коня.
После генетического анализа выяснилось, что погребенный мог быть из Восточной и Юго-Восточной Азии, и связан с современными народами Тибета и Киргизии. Это был мужчина с темным цветом кожи, также у него были темные глаза и волосы. По всей видимости, он не принадлежал к высшему слою общества, но золотое покрытие на некоторых элементах украшений указывает на его достаточно высокий статус в обществе.