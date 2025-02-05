Погребение эпохи Великого переселения народов исследовали в Ростове-на-Дону

После генетического анализа выяснилось, что погребенный мог быть из Восточной и Юго-Восточной Азии, и связан с современными народами Тибета и Киргизии. Это был мужчина с темным цветом кожи, также у него были темные глаза и волосы. По всей видимости, он не принадлежал к высшему слою общества, но золотое покрытие на некоторых элементах украшений указывает на его достаточно высокий статус в обществе.