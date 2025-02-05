Старейший нижегородский учитель Вера Сучкова умерла в 97 лет

О ее уходе сообщили местные власти. Вере Михайловне было 97 лет. Она родилась в селе Сеченово, окончила Сергачское педагогическое училище и Мордовский учительский институт. Более полувека проработала учителем начальных классов в Сеченовской средней школе. За свой труд Сучкова была удостоена многочисленных наград и носила звание Почетного гражданина района. Прощание с педагогом состоится 6 февраля в селе Ясное на улице Центральной, 53. На ее уход отреагировали не только коллеги и ученики, но и администрация округа.