Прощание с актером «Улиц разбитых фонарей» Семеновским пройдет 7 февраля в Петербурге

Напомним, что Виктор Семеновский ушел из жизни 1 февраля. Ему был 81 год. Большую часть своей жизни он посвятил работе в Александринском театре. Он пришел туда в 1969 году, когда учреждение еще было Государственным академическим театром драмы имени Пушкина. Более 55 лет он играл на сцене, примеряя на себя различные образы. На его счету более 70 ролей. До последних дней он играл роль Анаксагора в спектакле режиссера Хуго Эрикссена «Демагог», премьера которого состоялась в 2018 году.