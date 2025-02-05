В Новом Уренгое 105 человек улетят в Уфу только через почти 17 часов после назначенного времени

Авиарейс Новый Уренгой — Уфа задержится почти на 17 часов. Об этом рассказала пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Вылет самолета пришлось задержать из-за технической неисправности воздушного судна. Отбытие должно было состояться в 16:45, теперь же оно планируется в 09:30. На рейс зарегистрировались 105 человек, 70 из них разместили в гостинице.
— Предоставление пассажирам услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле транспортной прокуратуры, — заявили в ведомстве.
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