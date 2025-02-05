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В Иркутском медколледже обустроили 14 учебных зон с современными лабораториями

На модернизацию учебного заведения ушло 66,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском базовом медицинском колледже в прошлом году произошли множественные изменения. Как стало известно КП-Иркутск, там открылся первый в регионе образовательный кластер среднего профессионального образования по направлению «Клиническая и профилактическая медицина».

Благодаря этому в учебном заведении создали 14 учебных зон, оборудованных современными лабораториями. Студенты пользуются виртуальными симуляторами и тренажерами. На них можно практиковаться многому, например, принимать роды. На эти цели было выделено 66,5 миллиона рублей.

Все это помогло улучшить материально-техническую базу для подготовки медсестер, фельдшеров, фармацевтов и акушеров. Соответственно, сейчас студенты уделяют гораздо больше времени не теории, а практике.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд избрал меру пресечения старшекласснику после драки, которая прошла в одном из торговых центров Иркутска 31 января.