В Иркутском медколледже обустроили 14 учебных зон с современными лабораториями

В Иркутском базовом медицинском колледже в прошлом году произошли множественные изменения. Как стало известно КП-Иркутск, там открылся первый в регионе образовательный кластер среднего профессионального образования по направлению «Клиническая и профилактическая медицина».
Благодаря этому в учебном заведении создали 14 учебных зон, оборудованных современными лабораториями. Студенты пользуются виртуальными симуляторами и тренажерами. На них можно практиковаться многому, например, принимать роды. На эти цели было выделено 66,5 миллиона рублей.
Все это помогло улучшить материально-техническую базу для подготовки медсестер, фельдшеров, фармацевтов и акушеров. Соответственно, сейчас студенты уделяют гораздо больше времени не теории, а практике.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд избрал меру пресечения старшекласснику после драки, которая прошла в одном из торговых центров Иркутска 31 января.