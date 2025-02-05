Лукашенко утвердил государственную инвестиционную программу на 2025 год

Президентом Беларуси Александром Лукашенко 5 февраля подписан указ, утверждающий государственную инвестиционную программу на 2025 год, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так, на 2025-й предусматривается выделение 2,207 миллиарда белорусских рублей на финансирование объектов, которые включены в программу. Из этой суммы свыше 80% средств будут направлены на реализацию госпрограмм: «Дороги Беларуси», «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Образование и молодежная политика», «Строительство жилья», «Аграрный бизнес», «Пограничная безопасность» и другие.
Отмечается, что государственные капитальные вложения и средства фонда национального развития будут распределены на реализацию проектов, которые относятся к социальным объектам, в том числе объектам здравоохранения, образования, культуры, спорта, станций обезжелезивания воды, арендного жилья, также и для специалистов наиболее востребованных должностей и профессий.
Также уже названы объекты, которые построят или реконструируют по инвестпрограмме в 2025 году.
Ранее, напомним, белорусский лидер озвучил вопросы к инвестпрограмме 2025, по которой отменили совещание.
Тем временем Конституционный суд поручил изменить закон после жалобы покинувшего место ДТП пьяного водителя.