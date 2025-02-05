Лукашенко утвердил государственную инвестиционную программу на 2025 год

Так, на 2025-й предусматривается выделение 2,207 миллиарда белорусских рублей на финансирование объектов, которые включены в программу. Из этой суммы свыше 80% средств будут направлены на реализацию госпрограмм: «Дороги Беларуси», «Здоровье народа и демографическая безопасность», «Образование и молодежная политика», «Строительство жилья», «Аграрный бизнес», «Пограничная безопасность» и другие.