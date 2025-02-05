Новая школа на 800 учеников появится в Нижнем Новгороде

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта. Школа включена в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020−2030 годы. Однако пока проект находится на стадии согласования — в Минимущества региона рассматривается заявка на предоставление земельного участка.