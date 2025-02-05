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Новая школа на 800 учеников появится в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе Нижнего Новгорода планируют построить новую школу на 800 мест. Ее возведение предусмотрено проектом планировки и межевания территории в районе дома № 50 по улице Сергея Акимова.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта. Школа включена в программу комплексного развития социальной инфраструктуры Нижнего Новгорода на 2020−2030 годы. Однако пока проект находится на стадии согласования — в Минимущества региона рассматривается заявка на предоставление земельного участка.

Источники финансирования строительства пока не определены.

Ранее сообщалось, что в ЖК «Зенит» в Нижнем Новгороде завершили строительство школы на 1600 мест. Министерство строительства разрешило ввести здание в эксплуатацию.

образование
строительство